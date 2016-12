ATV 2 22:20 bis 00:30 Abenteuerfilm Runaway Train - Express in die Hölle USA 1985 Nach einer Vorlage von Akira Kurosawa 2016-12-03 02:25 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Ein Hochsicherheitsgefängnis in Alaska: Bankräuber Manny sitzt lebenslänglich und hat schon erfolglos versucht auszubrechen. Auf Befehl des sadistischen Direktors Rankin musste er die letzten drei Jahre angekettet in Einzelhaft verbringen. Manny hat gegen diese unmenschliche Behandlung eine Bürgerrechtsklage eingebracht und den Fall nun gewonnen. Als er endlich wieder rauskommt fädelt Rankin aus Rache einen Mordanschlag ein, dem Manny nur knapp entgehen kann. Also beschließt er im tiefsten Winter einen weiteren Ausbruch zu wagen. Gemeinsam mit seinem Mithäftling Buck gelingt es Manny tatsächlich zu fliehen und schließlich auf einen Zug aufzuspringen. Als jedoch der Zugführer einen Herzanfall erleidet rast der Zug immer schneller über die Schienen und kann nicht mehr gebremst werden. Es beginnt ein Kampf auf Leben und Tod ?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Voight (Oscar 'Manny' Manheim) Eric Roberts (Buck McGeehy) Rebecca De Mornay (Sara) Danny Trejo (Boxer) John P. Ryan (Warden Ranken) Kyle T. Heffner (Frank Barstow) Edward Bunker (Jonah) Originaltitel: Runaway Train Regie: Andrej Kontschalowski Drehbuch: Djordje Milicevic, Paul Zindel, Edward Bunker Kamera: Alan Hume Musik: Antonio Vivaldi, Trevor Jones Altersempfehlung: ab 16