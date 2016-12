ATV 2 15:40 bis 16:40 SciFi-Serie Sanctuary - Wächter der Kreaturen Zurück in die Dunkelheit CDN, USA 2011 2016-12-04 13:45 Stereo Merken Das Sanctuary-Team reist nach South Dakota, wo eine große Gruppe Abnormals gesichtet wurde. Doch wie sich bald herausstellt, ist auch eine private Sicherheitsfirma daran interessiert, die Kreaturen aufzuspüren und dafür ist ihnen jedes Mittel recht. Zusätzlich muss sich Dr. Magnus auch noch mit UN-Sicherheitsinspektoren herumschlagen. Als Helen Nachforschungen anstellt und erfährt, dass es sich um Abnormals handelt, die aus der Hohlerde fliehen, beschleicht sie ein böser Verdacht. Sofort macht sie sich auf den Weg nach Praxis, um Antworten zu finden?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amanda Tapping (Dr. Helen Magnus) Robin Dunne (Dr. Will Zimmerman) Christopher Heyerdahl (Bigfoot) Agam Darshi (Kate Freelander) Ryan Robbins (Henry Foss) Adam Copeland (Thelo) Ian Tracey (Adam Worth) Originaltitel: Sanctuary Regie: Damian Kindler Drehbuch: Alan McCullough Altersempfehlung: ab 12