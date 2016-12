ATV 03:15 bis 03:55 Serien Person of Interest Detective Forge USA 2014 Stereo Merken Da Finch zur Aufrechterhaltung seiner Tarnung an einer Konferenz in Hongkong teilnimmt, beziehen Reese und Shaw bei ihrem aktuellen Einsatz auch wieder Fusco mit ein: Walter Dang ist ein schüchterner, unauffälliger Versicherungsangestellter und insgeheim in seine Kollegin Elena Mindler verliebt. Elenas Bruder Abel soll sich vor kurzem das Leben genommen haben, aber Elena ist überzeugt, dass er getötet wurde. Daher gibt sich Walter als Detective Forge aus und beginnt den Tod zu untersuchen, obwohl die Polizei den Fall schon zu den Akten gelegt hat. Als Walter bei seinen Ermittlungen mitten in den Kampf zwischen Elias und Dominics "Brotherhood"-Gang gerät, haben Reese, Shaw und Fusco alle Hände voll zu tun, um ihn zu beschützen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jim Caviezel (John Reese) Kevin Chapman (Lionel Fusco) Amy Acker (Root) Sarah Shahi (Sameen Shaw) Michael Emerson (Harold Finch) Enrico Colantoni (Carl Elias) Jessica Hecht (Beth Bridges) Originaltitel: Person of Interest Regie: Stephen Surjik Drehbuch: Ashley Gable Kamera: Gonzalo Amat Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 416 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:55 bis 05:00

Seit 181 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 146 Min. Dominick & Eugene

Drama

Das Erste 02:10 bis 03:58

Seit 106 Min.