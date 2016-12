ATV 22:00 bis 22:55 Serien Person of Interest Propheten USA 2014 2016-12-03 02:30 Stereo Merken Reese wird von seiner Vorgesetzten zu Therapiestunden gezwungen, weil er ihrer Ansicht nach in seinen Einsätzen viel zu oft zur Waffe greift. Daher kümmern sich Finch und Shaw um den jungen Meinungsforscher Simon Lee, der offenbar in Gefahr ist. Lee gehört zum Team, das sich für die Wiederwahl von Gouverneur James Murray eingesetzt hat. Kurz vor der Wahl prognostizierte Lee einen 52 zu 48 %-Sieg für Murray, doch dann unterlag Murray mit 48 %. Da Lee sonst für seine exakten Vorhersagen bekannt ist, glaubt er, dass die Wahl manipuliert wurde. Finch findet tatsächlich Beweise dafür, dass Samaritan das Ergebnis gefälscht hat. Deshalb ist ihm klar, dass sie alle in größter Gefahr sind, wenn sie versuchen, Lee vor Samaritan zu retten?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jim Caviezel (John Reese) Michael Emerson (Harold Finch) Sarah Shahi (Sameen Shaw) Amy Acker (Root) Kevin Chapman (Lionel Fusco) Brett Cullen (Nathan Ingram) Cara Buono (Martine Rousseau) Originaltitel: Person of Interest Regie: Kenneth Fink Drehbuch: Lucas O'Connor Kamera: David Insley Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16