ATV 21:05 bis 22:00 Krimiserie Criminal Minds Der Zeuge USA 2015 2016-12-03 01:45 Stereo Merken Das BAU-Team untersucht den Anschlag auf einen Bus in Los Angeles, bei dem alle zehn Fahrgäste mit dem hochgiftigen Kampfstoff Sarin getötet wurden. Die Ermittler stehen unter großem Zeitdruck, weil schnell geklärt werden muss, ob dieser Angriff ein Testlauf war, dem weitere Attacken folgen sollen. Dass sich keine Terrorgruppe zum Busanschlag bekannt hat, spricht aber für die Profiler eher für einen Einzeltäter, der Zugang zu Sarin-Vorräten hat. Die Spur führt zu Charlie Senerak, der am Tag des Attentats nicht im Bus war, obwohl er diesen Bus sonst täglich nimmt. Bei seiner Befragung wird bald klar, dass er nicht direkt für den Anschlag verantwortlich ist, aber weiß, wer hinter dem Ganzen steckt?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Tim Kang (Charlie Senerak) Originaltitel: Criminal Minds Regie: John Terlesky Drehbuch: Sharon Lee Watson Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 12