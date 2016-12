ATV 18:20 bis 19:20 Dokumentation DOKUPEDIA: Supertalent Mensch - Die Körperbeherrscher Supertalent Mensch - Die Körperbeherrscher GB, S 2014 2016-12-04 11:50 Stereo Merken Die zweiteilige Reihe präsentiert das erstaunliche Potential von Menschen, die Außerordentliches leisten, und dazu die wissenschaftlichen Erklärungen. In der Folge "Die Körperbeherrscher" werden Menschen vorgestellt, die an die Grenzen des körperlich Leistbaren gehen: der Österreicher Herbert Nitsch ist einer der erfolgreichsten Apnoetauchern, der 33 Weltrekorde aufgestellt hat. Darunter der Rekord mit nur einem Atemzug bis zu 253 m Tiefe abzutauchen. Niederländer Wim Hof wird "The Iceman" genannt, weil er im Eiswasser schwimmen oder fast eine ganze Stunde in einer Eisbox mit 600 L Eis verharren kann, ohne Frostbeulen davonzutragen. Angeblich kann er lediglich durch seinen Willen das Stresshormon Cortisol erhöhen und damit seine Kerntemperatur aufrechterhalten. Wie der Amerikaner Daniel Kish, der kurz nach der Geburt erblindet ist, allein durch Schnalzen mit seiner Zunge und seinen Ohren, wandert, reist und sogar Rad fährt, erklärt "Dokupedia: Supertalent Mensch Die Körperbeherrscher" in einer Österreich-Premiere!. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dokupedia Regie: Carsten Gutschmidt