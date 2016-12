ATV 12:00 bis 12:55 Actionserie Longmire Jeder will sein Stück vom Kuchen USA 2012 2016-12-04 10:05 Stereo Merken In einem Fluss nahe dem indianischen Reservat tauchen zwei Leichen auf. Walt Longmire kann mithilfe seines Freundes Henry eines der Opfer identifizieren und muss sich in dem Fall mit dem Polizeichef der Cheyenne Mathias arrangieren. Wie sich herausstellt, gibt es eine Verbindung zwischen dem Indianerstamm und einem mexikanischen Drogenkartell. Bei den Ermittlungen stoßen der Sheriff und seine Deputies auf breitflächige Hanfreserven in den Wäldern Wyomings. Weitere Nachforschungen ergeben, dass der Marihuana-Anbau in der Gegend in den Händen des mysteriösen "El Lupo" liegt, den es nun aufzuspüren gilt?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Taylor (Sheriff Walt Longmire) Katee Sackhoff (Victoria "Vic" Moretti) Lou Diamond Phillips (Henry Standing Bear) Bailey Chase (Branch Connally) Cassidy Freeman (Cady Longmire) Adam Bartley (The Ferg) Zahn McClarnon (Officer Mathias) Originaltitel: Longmire Regie: Gwyneth Horder-Payton Drehbuch: Daniel C. Connolly Kamera: J. Michael Muro Musik: David Shephard Altersempfehlung: ab 12