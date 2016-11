RTL2You 13:00 bis 13:25 Trickserie Sailor Moon Der Messias der Stille J 1995 Merken Hotaru hat Chibiusas Herz verschluckt und sich mit dieser Energie in den Messias der Stille verwandelt. Während sich Mamoru um Chibiusa kümmert, versucht das Sailor-Team, in die Mugenschule zu kommen, die jedoch von einem undurchdringbaren Schutzschild umgeben ist. Nur Sailor Moon wird hineingezogen. Sie trifft auf die vermeintliche Hotaru, stellt dann jedoch fest, dass es nicht wirklich Hotaru, sondern der Messias der Stille ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bishôjo Senshi Sailor Moon Altersempfehlung: ab 12