SWR 2 06:05 bis 06:58 Sonstiges Musik am Morgen <bk>Nicola Fiorenza: Sinfonie für 3 Violinen und Basso cont. G-Dur (Accademia per Musica, Leitung: Christoph Timpe) <ek><bk>Michail Glinka: Sonate für Fagott und Klavier (Trio Elego) <ek><bk>Modest Mussorgski: Scherzo für Orchester B-Dur (Toronto Symphony Orchestra, Leitung: Jukka-Pekka Saraste) <ek><bk>Felix Blumenfeld: Impromptu für Klavier op. 45 Nr. 1 (Philip Thomson, Klavier) <ek><bk>Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonie Nr. 1 KV 16 (Mozart Akademie Amsterdam, Leitung: Jaap ter Linden)<ek> Nach dem Zeitwort: <bk>Robert Schumann: Abegg-Variationen für Klavier F-Dur op. 1 (Clara Haskil, Klavier)