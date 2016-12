hr2 19:00 bis 23:00 Oper Giacomo Puccini: "Manon Lescaut" Oper in vier Akten Merken Oper in vier Akten In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Anna Netrebko (Manon Lescaut), Christopher Maltman (Lescaut, Sergeant der königlichen Garde, ihr Bruder), Marcelo Álvarez (Chevalier des Grieux), Brindley Sherratt (Géronte de Ravoir, königlicher Steuerpächter), Zach Borichevsky (Edmondo), Phiolip Cokorin