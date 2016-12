hr2 18:05 bis 19:00 Sonstiges Kulturszene Hessen Sondermann-Preis 2016 Merken Am 11. November wurde in der Frankfurter Brotfabrik der Sondermann-Preis 2016 für außerordentliche Leistungen auf dem Gebiet der komischen Kunst vergeben. "Sondermann" ist die bekannteste Figur des Cartoonisten und Zeichners Bernd Pfarr ein unscheinbarer Buchhalter, in dessen Firma und Privatleben jedoch die ungeheuerlichsten Dinge geschehen: Da wird Nashornpaste verspeist und ein Kühlschrank gezüchtigt, müssen Rinderpuzzles gelöst und Tapeten gestreichelt werden. Benannt nach dem ersten Verleger des Satiremagazins TITANIC, erschienen dort Sondermanns skurrile Abenteuer über Jahrzehnte hinweg. Der Sondermann e.V. möchte das Andenken Sondermanns und Bernd Pfarrs erhalten sowie die zeitgenössische Komische Kunst fördern. Dazu verleiht der Verein jährlich den Bernd-Pfarr-Sondermann für Komische Kunst (mit einem zusätzlichen Förderpreis für Newcomer). Ebenfalls jährlich fördert er einen jungen Künstler durch ein Arbeitsstipendium. Sie hören die gekürzte Aufzeichnung mit den Laudationes, dem Rahmenprogramm und den Preisträgern. In Google-Kalender eintragen