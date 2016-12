Sky Sport 2 18:00 bis 20:30 Fußball Fußball: Österreich, tipico Bundesliga FC Red Bull Salzburg - Cashpoint SCR Altach, 18. Runde* Stereo Live 16:9 HDTV Merken Nach der unerklärlichen 0:1-Niederlage gegen die Admira betrieben die "Roten Bullen" im Happel-Stadion Frustbewältigung. Aggressives Pressing in der Zentrale, Turboläufe auf der Außenbahn und konsequente Zweikampfführung in der letzten Reihe bescherten dem Meister einen verdienten 3:1-Erfolg gegen Austria Wien. "Mir ist es wichtig, dass mein Team Dinge macht, die andere nicht kontrollieren können", grinste Salzburg-Coach Óscar García verschmitzt. Ob der frischgekrönte Tabellenführer SCR Altach allerdings auf die Spielchen der "Mozartstädter" reinfällt, ist mehr als unwahrscheinlich. Die Vorarlberger wollen den "Bullen" mit ihrer ungemeinen physischen Präsenz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie