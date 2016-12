Sky Sport Austria 15:30 bis 18:00 Fußball Fußball: Österreich, tipico Bundesliga SK Rapid Wien - SKN St. Pölten, 18. Runde Stereo Live 16:9 HDTV Merken Bei den "Roten Bullen" mit 1:2 verlieren, gebongt. Nach einem 0:1 in Genk die europäische Bühne verlassen, kein Weltuntergang. Am Boden liegenden Grazern (1:2) beide Hände reichen, kann vorkommen. Gegen den Tabellenletzten aus Mattersburg zu einem 1:1-Unentschieden schwimmen ¿ Katastrophal. Die Zeit für Ausreden bei Rapid Wien ist endgültig vorbei! "Das Match war nicht befriedigend. Wir hatten uns fest vorgenommen drei Punkte mitzunehmen", betonte Coach Damir Canadi erstmals mit angesäuertem Unterton. Einziger Lichtblick für die Hütteldorfer im Burgenland: Nach dem 0:1-Rückstand erkämpften sie immerhin noch ein Pünktchen. Im Drei-Punkte-Muss-Spiel gegen St. Pölten will Rapid das. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie