Bayern 4 19:05 bis 22:00 Oper Johanna Doderer: "Liliom" Für Schauspieler ist es eine Paraderolle: der Liliom aus Ferenc Molnárs gleichnamigem Theaterstück. Ein Rummelplatzprotz, charmant und leichtsinnig, der seine Stellung an der Karussellbude wegen eines Dienstmädchens aufgibt, das ein Kind von ihm erwartet. Mit seinem Theaterstück über den Vorstadt-Casanova Liliom schrieb sich der ungarische Dramatiker Ferenc Molnár in den Theaterkanon ein. Das Stück wurde mehrfach verfilmt, diente als Vorlage für ein Ballett, und auch Komponisten haben den Stoff für sich entdeckt. Die österreichische Komponistin Johanna Doderer realisierte nun das, was dem italienischen Opernkomponisten Giacomo Puccini seinerzeit verwehrt geblieben war, weil Molnár nicht zustimmen wollte: Sie schrieb eine "Liliom"-Oper - die erste überhaupt. Ein Auftragswerk des Staatstheaters am Gärtnerplatz. BR-Klassik sendet den Mitschnitt der Uraufführung. Im Pausengespräch verrät die Komponistin Johanna Doderer, wie sie die Zusammenarbeit mit Intendant Josef E. Köpplinger erlebt und wie sie den Hallodri Liliom und das in Molnárs Stück immer präsente Thema "Gewalt in Beziehungen" in ihrer Oper verarbeitet hat. Gäste: Daniel Prohaska (Liliom), Camille Schnoor (Julie), Cornelia Zink (Marie), Angelika Kirchschlager (Frau Muskat), Matija Meic (Ficsur), Katerina Fridland (Luise), Dagmar Hellberg (Frau Hollunder), Christoph Filler (Wolf Beifeld / Dr. Reich (Der Gutgekleidet