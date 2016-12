Bayern 4 15:05 bis 17:00 Sonstiges On stage Junge Interpreten Merken <bk>Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento B-Dur KV 254<ek><bk>Ilhan Baran: "Dönüsümler" (Transformations)<ek><bk>Robert Schumann: Fantasiestücke op. 88 (Morgenstern Trio) (Aufnahme vom 2. September 2016 in Traunstein)<ek> Anschließend: <bk>Antonín Dvo?ák: Sinfonie Nr. 9 e-Moll, "Aus der Neuen Welt" (Bayerisches Landesjugendorchester, Leitung: Mariss Jansons) In Google-Kalender eintragen