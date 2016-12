Bayern 4 12:05 bis 13:00 Sonstiges Divertimento Merken <bk>Ottorino Respighi: "Gli Uccelli", Orchestersuite (Münchner Rundfunkorchester, Leitung: Henry Raudales)<ek><bk>James Moody: "From other days" (Tommy Reilly, Mundharmonika; Münchner Rundfunkorchester, Leitung: Peter Falk)<ek><bk>Dmitri Schostakowitsch: "Die Hornisse", Romanze op. 97a (Charlie Siem, Violine; Münchner Rundfunkorchester, Leitung: Paul Goodwin)<ek><bk>Georges Bizet: "L'Arlésienne", Suite Nr. 1 (Münchner Rundfunkorchester, Leitung: Lamberto Gardelli)<ek>. In Google-Kalender eintragen