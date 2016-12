Bayern 4 06:05 bis 08:00 Sonstiges Auftakt Merken <bk>Ermanno Wolf-Ferrari: "Il segreto di Susanna", Ouvertüre (Bamberger Symphoniker, Leitung: Rainer Miedel)<ek><bk>Ludwig van Beethoven: Bagatelle a-Moll Woo 59 (Myung Whun Chung, Klavier)<ek><bk>Biagio Marini: Sonata sopra "la Monica" (Ensemble Cordarte)<ek><bk>Josef Strauß: "Dynamiden-Walzer" op. 173 (Wiener Philharmoniker, Leitung: Willi Boskovsky)<ek><bk>Franz Schubert: Adagio und Rondo concertante F-Dur D 487 (Peter Rösel, Klavier; Mitglieder des Gewandhaus-Quartetts)<ek><bk>Johan Joachim Agrell: Oboenkonzert B-Dur (Jasu Moisio, Oboe; Helsinki Baroque Orchestra, Leitung: Aapo Häkkinen)<ek><bk>Georges Bizet: Sinfonie C-Dur, Finale (Orpheus Chamber Orchestra)<ek><bk>Christoph Willibald Gluck: "Orphée et Eurydice", Air de Furies (Kammerorchester "Carl Philipp Emanuel Bach", Leitung: Hartmut Haenchen)<ek><bk>Georg Friedrich Händel: Suite E-Dur, HWV 430, "Grobschmied-Variationen" (Murray Perahia, Klavier)<ek><bk>Max Reger: Romanze G-Dur op. 50 Nr. 1 (Tanja Becker-Bender, Violine; Konzerthausorchester Berlin, Leitung: Lothar Zagrosek)<ek><bk>Edward Elgar: Militärmarsch Nr. 4 G-Dur (Philharmonia Orchestra London, Leitung: Giuseppe Sinopoli)<ek><bk>Joseph Haydn: Variationen über "Gott erhalte Franz den Kaiser" (Amphion Wind Octet)<ek><bk>John Philip Sousa: "Stars and stripes forever" (Saint Louis Symphony Orchestra, Leitung: Leonard Slatkin)<ek><bk>Peter Tschaikowski: "Dornröschen-Walzer" (Cincinnati Pops Orchestra, Leitung: Erich Kunzel)<ek><bk>Luigi Boccherini: Aus Fandangoquintett D-Dur (Le Concert des Nations, Leitung: Jordi Savall)<ek>. In Google-Kalender eintragen