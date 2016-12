DR Kultur 18:05 bis 19:00 Sonstiges Feature Doppelherz. Mein Bruder, sein Kunstherz (und ich) Merken Etwa 1200 sogenannte Kunstherzen werden Menschen mit terminaler Herzinsuffizienz pro Jahr in Deutschland eingesetzt. Eigentlich als Überbrückung bis zur Transplantation gedacht. Heute schon leben viele Patienten dauerhaft damit; zwei bis neun Jahre. Mein Bruder ist einer von ihnen. Eingeliefert ins Krankenhaus mit der Diagnose Herzinfarkt - es war sein zweiter -, gab es keine Alternative. Von nun an hängt sein Leben von einer Maschine ab. Ein Jahr lang habe ich ihn in seinem zweiten Leben begleitet. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Martina Groß Regie: Martina Groß, Andreas Hagelüken