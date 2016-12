DR Kultur 09:05 bis 11:00 Sonstiges Im Gespräch Live mit Hörern Was tun gegen die Kinderarmut in Deutschland? Merken Was tun gegen die Kinderarmut in Deutschland? In Google-Kalender eintragen Moderation: Matthias Hanselmann Gäste: Gäste: Prof. Dr. Stefan Sell (Professor für Volkswirtschaftslehre, Sozialpolitik und Sozialwissenschaften an der Hochschule Koblenz), Claudia Held (Kinderschutzbeauftragte der Berliner Stadtmission)

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 06:59 bis 13:00

Seit 171 Min. The Scorpion King

Abenteuerfilm

RTL II 08:20 bis 09:55

Seit 90 Min. Nordische Kombination

Wintersport

Eurosport 08:45 bis 10:00

Seit 65 Min. Sportschau

Magazin

Das Erste 09:05 bis 18:00

Seit 45 Min.