RTL NITRO 22:05 bis 00:00 Actionfilm Collateral Damage - Zeit der Vergeltung USA 2002 2016-12-03 02:35 HDTV Feuerwehrmann Gordon Brewer ist Extremsituationen gewöhnt, doch als er mit ansehen muss, wie seine geliebte Frau Anne und sein Sohn Matt in einem Straßencafé ums Leben kommen, bricht für ihn eine Welt zusammen. Das Café wurde Ziel eines Bombenattentates der kolumbianischen Guerillagruppe GLC. Als wäre der tragische Tod seiner Familie nicht schlimm genug, bezeichnet die GLC die Opfer als Kollateralschaden und die CIA darf aus diplomatischen Gründen nicht nach dem Verantwortlichen, Claudio Perrini, fahnden. Gordon beschließt, auf eigene Faust nach Kolumbien zu reisen und seine Familie zu rächen. Dort angekommen gerät Gordon schnell in das Visier der Guerilla, die ihn auf Schritt und Tritt überwacht und schließlich ins Gefängnis sperrt. Durch seinen Mithäftling Sean Armstrong gelingt ihm jedoch schon kurze Zeit später die Flucht und er infiltriert mit einem gefälschten Pass das Innere des Camps, wo er aus Rache Bomben zündet. Dabei laufen ihm Claudio Perrinis Ehefrau Selena und ein Waisenkind in die Arme, die Gordon an seine Familie erinnern. Er bewahrt sie vor dem Tod und verbündet sich schließlich mit Selena, die weitere Attentate ihres Mannes verhindern will. Tatsächlich verfolgen die Perrinis allerdings einen mörderischen Plan: Durch Gordon wollen sie Attentate in Washington verüben. Wird Gordon die List bemerken und Amerika vor den skrupellosen Terroristen retten? Schauspieler: Arnold Schwarzenegger (Gordon "Gordy" Brewer) Francesca Neri (Selena Perrini) Elias Koteas (CIA Agent Peter Brandt) Cliff Curtis (Claudio "The Wolf" Perrini) John Turturro (Sean Armstrong) John Leguizamo (Felix Ramirez) Jsu Garcia (Roman) Originaltitel: Collateral Damage Regie: Andrew Davis Drehbuch: David Griffiths, Peter Griffiths Kamera: Adam Greenberg Musik: Graeme Revell Altersempfehlung: ab 16