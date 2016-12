Super RTL 23:30 bis 00:55 Trickfilm Frankenweenie USA 2012 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der kleine Victor und sein treuer Hund Sparky sind die allerbesten Freunde. Doch eines Tages geschieht ein tragisches Unglück: Sparky wird von einem Auto angefahren und stirbt an den Folgen des Unfalls. Victor kann den Verlust nicht verkraften und entwickelt einen gefährlichen Plan: Mit Hilfe eines wissenschaftlichen Experiments will er Sparky wieder zum Leben erwecken. Dies gelingt ihm zwar, doch sieht der neue Sparky seinem verstorbenen Alter Ego überhaupt nicht ähnlich und verhält darüber hinaus äußerst seltsam. Victor versucht, seinen tierischen Freund zu verstecken, doch als Sparky die Flucht gelingt, stürzt er eine ganze Kleinstadt ins Chaos... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Melanie Manstein (Mrs. Frankenstein) Jakob Riedl (Mr. Frankenstein) Farina Brock (Weird Girl) Originaltitel: Frankenweenie Regie: Tim Burton Drehbuch: John August Kamera: Peter Sorg Musik: Danny Elfman Altersempfehlung: ab 12