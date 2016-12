Schweiz 2 09:10 bis 09:50 Magazin Kassensturz Die Sendung über Konsum, Geld und Arbeit Dumpingpreise für Solarstrom: Wie EW Kleinkunden drücken / Lebkuchendegustation: Die Besten für den Chlaussack / Ladenbesitzer zahlt Lohn nicht: Verkäuferin geht trotz Urteil leer aus CH 2016 Stereo Untertitel Merken Dumpingpreise für Solarstrom: Wie EW Kleinkunden drücken: Besitzer privater Photovoltaikanlagen sind frustriert: Für den Verkauf ihrer überschüssigen Sonnenenergie erhalten sie immer weniger Geld. "Kassensturz" zeigt: Statt Kleinproduzentinnen und -produzenten zu fördern, senken Elektrizitätswerke die Vergütungen für Solarstrom im nächsten Jahr teils massiv. Lebkuchendegustation: Die Besten für den Chlaussack: Der Samichlaus lädt Konditoren und Gewürzspezialisten zu sich in den Wald und lässt sie Lebkuchen verkosten. Welche sind nicht zu trocken und zudem harmonisch mit Zimt und Nelken gewürzt? "Kassensturz" verrät, welcher Lebkuchen unbedingt in den Chlaussack gehört. Einschreiben zum Einwerfen: Für Absender kann es teuer werden: Einen Brief "Einschreiben Prepaid" müssen Postkundinnen und -kunden nicht am Schalter vorbeibringen, sondern können ihn in jeden Briefkasten werfen. Das ist ein bequemer Service, jedenfalls wenn er funktioniert. "Kassensturz" über einen Brief, der für den Absender richtig teuer wurde, und die billige Antwort der Post. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ueli Schmezer Originaltitel: Kassensturz

