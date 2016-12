Anixe HD 21:45 bis 22:45 Arztserie Für alle Fälle Stefanie Heimlicher Schmerz D 2000 Merken Stephanies Großeltern wollen ein Haus kaufen, in das die große Famile bald einziehen soll. Doch die Freude ist schnell vorbei, denn Oma Hulde geht es nicht gut. Sie hat Atembeschwerden und Schmerzanfälle und Stephanie muss sie regelrecht zwingen, sich untersuchen zu lassen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Claudia Schmutzler (Schwester Stephanie) Christoph Schobesberger (Dr. Stein) Alfred Müller (Reinhold Palme) Lissy Tempelhof (Stephanies Oma) Frank Jordan (Dieter Radeck) Michaela May (Gisela Schneider) Jana Kozewa (Cornelia Schneider) Originaltitel: Für alle Fälle Stefanie Regie: Vera Loebner Drehbuch: Carlotta Sourell, Clemens Berger, Ingrid Föhr Kamera: Uwe Reuter Musik: Günther Fischer