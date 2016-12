ORF 1 09:30 bis 09:55 Show 1, 2 oder 3 Hej Schweden! D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Merken "1, 2 oder 3" besucht heute Schweden. Von hier stammt nicht nur eine der erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte: Schweden ist auch die Heimat von Pippi Langstrumpf und Astrid Lindgren. Die Kinderbuchautorin erfand die Abenteuer des starken Mädchens Pippi und schuf viele weitere wunderbare Figuren. Elton stellt eine Frage zu Michels Streichen. Im Studio bringt die Band "Abba 99" perfekt den Zauber des schwedischen Originals auf die Bühne. Auch Piet ist ganz im Astrid-Lindgren-Fieber. Er überrascht Elton mit einer mehr oder weniger gelungenen Pippi-Langstrumpf-Verkleidung. Der zwölfjährige Arthur aus Mainz besucht Rentiere in Sababurg. Sie leben fern ihrer Heimat im Norden Europas und werden in dem Tierpark in der Mitte Deutschlands mit einer ganz besonderen Pflanze gefüttert. Aber warum betreiben die Tierpfleger diesen Aufwand? In Schweden leben neben den Rentieren auch Elche und Schneehasen. Die Elche nach Thailand zu verschenken wäre keine gute Idee. Aber ob das wirklich an dem scharfen asiatischen Essen liegt? Die Kandidaten kommen aus Frankfurt am Main (Deutschland), Lavamünd (Österreich) und Istanbul (Türkei). Die Quizshow für die ganze Familie. "1, 2 oder 3" vermittelt Wissen auf unterhaltsame und spielerische Weise. Helle Köpfe sind gefragt und auch flinke Beine. Denn die Kandidaten geben ihre Antworten durch das Springen auf eines der Antwortfelder. Die Zuschauer zu Hause können am Computer mitspielen und dabei versuchen, die Studiokandidaten zu schlagen: beim Online-Spiel "Live dabei". Auch mobil steht "1, 2 oder 3" zur Verfügung: Mit der "ZDFtivi App" können die Zuschauer die komplette Sendung der vergangenen Woche oder einzelne Videos mit Elton anschauen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Elton Gäste: Gäste: ABBA 99 Originaltitel: 1, 2 oder 3 Regie: Andreas Heller, Dirk Nabersberg Musik: Stefan Raab

