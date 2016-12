ORF 1 06:35 bis 07:00 Trickserie Die Jagd nach dem Kju Wang Das Palastgespenst I 1999 Stereo Merken Im Palast des Herzogs spukt es. Zumindest sieht es ganz so aus. Das vermeintliche Gespenst war Ardelia, der beim Wäsche abhängen ein Bettlaken übergeweht war. Yagor fällt gleich eine alte Legende ein. Angeblich soll nämlich der Geist Herzog Cirillos des Ersten immer dann erscheinen, wenn er mit der Regierungsweise des amtierenden Herzogs nicht zufrieden ist, und ihn daher bitten muss, abzudanken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Adventures of Marco & Gina Regie: Enzo d'Alò Drehbuch: Romano Scarpa