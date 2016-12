ORF 2 02:35 bis 04:35 Musik Helene Fischer - Weihnachten "Fröhliche Weihnacht überall" / "Ave Maria" / "Es ist ein Ros entsprungen" / "Stille Nacht, heilige Nacht" / "In der Weihnachtsbäckerei" / "Last Christmas" / "The Power Of Love" D 2015 Stereo Untertitel 16:9