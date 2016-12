ORF 2 15:40 bis 16:30 Familienserie Um Himmels Willen Folge: 176 Weg ins Licht D 2015 Stereo Untertitel 16:9 Merken Der Schock über den plötzlichen Tod der Mutter Oberin steckt allen tief in den Knochen. Während Bischof Rossbauer bereits nach einer Nachfolgerin sucht, versucht Schwester Hanna einer jungen Frau namens Melanie zu helfen, die ihr Wachmeister Meier geschickt hat. Melanie macht sich Sorgen um ihre jüngere Schwester Ann-Kathrin, die in die Fänge einer Sekte geraten ist. Ann-Kathrin würde den "Jüngern des Lichts" gerne den Rücken zukehren. Doch sie weiß nicht, wie sie das anstellen soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Hartwig (Hanna Jakobi) Fritz Wepper (Wolfgang Wöller) Karin Gregorek (Felicitas Meier) Nina Hoger (Schwester Theodora) Emanuela von Frankenberg (Agnes Schwandt) Denise M'Baye (Novizin Lela) Andrea Sihler (Schwester Hildegard) Originaltitel: Um Himmels Willen Regie: Dennis Satin Drehbuch: Jürgen Werner Kamera: Sven Kirsten Musik: Philipp F. Kölmel