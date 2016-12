ORF 2 09:05 bis 09:55 Familienserie Ein Schloss am Wörthersee Folge: 20 Alte Liebe rostet nicht D 1991 Untertitel Merken Zwei Gäste, Marianne Winkler und Herbert Holberg, treffen sich am Wörthersee nach Jahrzehnten unvermutet wieder. Sie hatten sich sogar hier kennen gelernt. Doch in der Zwischenzeit hat sich im Leben beider viel getan. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roy Black (Lennie Berger) Beatrix Bilgeri (Petra) Julia Kent (Krista Springer) Andrea Heuer (Anja Weber) Christine Schuberth (Ulla Wagner) Dagmar Koller (Gertrud) Waltraut Haas (Marianne) Originaltitel: Ein Schloss am Wörthersee Regie: Franz Josef Gottlieb Drehbuch: Robert Havalie Kamera: Klaus König Musik: Franco Andolfo

