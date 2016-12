Schweiz 1 15:40 bis 16:40 Talkshow Aeschbacher Der letzte Schliff CH 2016 2016-12-03 04:30 Stereo HDTV Merken Seraina Murk will die schnellste Frau der Welt werden - im Speed Downhill Skiing. Nach beachtlichen Erfolgen im Skicross fegt die wirblige 45-Jährige nun mit aerodynamischem Anzug, Helm und Spoilern an den Schuhen furchterregende Steilhänge herunter - stets am Tempolimit. Eine Goldmedaille hat die Extremsportlerin bereits, obwohl sie diese Sportart erst seit zwei Jahren ausübt und ihre unheilbare Polyarthritis stets mitfährt. Charles Lewinsky Ob schmissige Schlagertexte, witzige Pointen, geschliffene Dialoge oder historischer Roman - Charles Lewinsky ist ein literarischer Alleskönner. Mit spitzer Feder und scharfer Beobachtungsgabe bewegt er sich virtuos durch die verschiedensten Textgenres. Er hat sich ein Leben lang dem Wort verschrieben und zählt heute zu den meistgelesenen Schriftstellern der Schweiz. Johannes Maria Schwarz Einmal Jerusalem und zurück: 13 696 Kilometer. Zu Fuss und in Sandalen erklomm der junge Priester schneebedeckte Wipfel, stapfte durch schlammige Flusstäler und durchquerte staubige Wüsten. Seine ungewöhnliche Pilgerreise führte Johannes Schwarz durch 26 Länder, wo er viel Schönes sah, auch Nachdenkliches erlebte, Brenzliges überstand - und hauptsächlich zu sich und seinem Glauben fand. Hedi und Manfred Schoder Mutter und Sohn betreiben in der Altstadt von Thun eine Messerschmiede wie vor 100 Jahren. Mit viel Fingerspitzengefühl und unter Funkenregen geht es hier stumpfen Klingen und Scheren an den Kragen. Während Manfred in der Werkstatt den Schleifstein wetzt, bedient Mutter Hedi einen Stock höher im Verkaufsladen Kundschaft aus allen Herren Länder. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kurt Aeschbacher Gäste: Gäste: Manfred Schoder (Messerschmiede-Besitzer), Heidi Schoder (Messerschmiede-Besitzerin), Pater Johannes Schwarz (Pilger), Charles Lewinsky (Bestsellerautor), Seraina Murk (Speed-Skifahrerin) Originaltitel: Aeschbacher