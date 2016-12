Spiegel Geschichte 03:20 bis 04:10 Dokumentation Holocaust - Unbekanntes aus den Archiven GB 2013 Stereo 16:9 Merken Filmaufnahmen vom Holocaust, die noch nie zuvor in Deutschland gesendet wurden, schildern die dunkle, erschütternde Geschichte, wie die Nazis mit dem Völkermord in der Sowjetunion begannen. Viele Menschen kennen die Bilder von Auschwitz, vom industrialisierten Töten, vom Morden in Gaskammern. Aber es gab noch eine andere Seite des Mordens. Eine, die bisher kaum gesehen noch besprochen wurde. An der Ostfront wurden Hunderttausende unschuldiger Menschen erschossen und in Massengräbern verscharrt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Unseen Holocaust

