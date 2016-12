Spiegel Geschichte 00:50 bis 01:35 Dokumentation Die Rätsel der Chachapoya - Keltische Auswanderer im antiken Peru D 2015 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 3: In den peruanischen Anden, in der kaum erforschten Region der rätselhaften, vor Jahrhunderten untergegangenen Chachapoya, stießen Abenteurer auf uralte steinerne Rundbauten und gewaltige Festungen, die nirgendwo in Amerika ihresgleichen finden - die aber bis ins Detail den zweitausend Jahre alten Ruinen von Bauwerken spanischer Kelten entsprechen. Zufall, könnte man meinen. Aber Hans Giffhorn entdeckte weitere Indizien, die für eine Herkunft der Chachapoya aus dem antiken keltisch-kathargischen Kulturraum sprechen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Rätsel der Chachapoya - Keltische Auswanderer im antiken Peru