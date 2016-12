Spiegel Geschichte 18:45 bis 19:25 Dokumentation Autos Made in Germany Ein Käfer erobert die Welt: Die VW-Story D 2014 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 4: Sie beginnt mit dem Ende. Die Geschichte von VW startet bereits kurz nach der Niederlage im 2. Weltkrieg. In der 30er Jahren hatte der Konstrukteur Ferdinand Porsche im Auftrag der Nazis einen Vorläufer entwickelt: Den "Kraft durch Freude-Wagen". Er ist die Basis für eine wahre Legende des Automobilbaus: Der "Brezelkäfer" mit der geteilten Heckscheibe begeistert sofort die Deutschen, die sich nach den entbehrungsreichen Jahren vor allem zwei Dinge wünschen: Wohlstand und Mobilität. Der Käfer erreicht schnell Rekordabsätze und wird -vorsichtig weiterentwickelt- zum Kultauto. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Autos Made in Germany