Spiegel Geschichte 11:50 bis 12:50 Dokumentation Erebus: Operation Overdue NZ 2013 Stereo 16:9 Am 28. November 1979 stürzt über der Antarktis eine DC-10 der Air New Zealand ab. Die Maschine war am helllichten Tag gegen einen Berg, den Mount Erebus, geprallt. Alle 257 Insassen kommen ums Leben. Ein Team neuseeländischer Polizisten wird mit der Bergung und Identifizierung der Opfer beauftragt. Die Operation unter widrigsten Umständen dauert etliche Wochen. Erst Jahrzehnte später gibt die Airline erstmals einem Filmteam Einblick in die internen Vorgänge rund um die tragische, mysteriöse aber auch hochspannende Geschichte des Katastrophenfluges. Originaltitel: Erebus: Operation Overdue