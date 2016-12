Düsterer "New Hollywood"-Klassiker von Martin Scorsese. - Der Vietnamveteran Travis erlebt als Taxifahrer einiges. Als ein Rendezvous missglückt, dreht er durch: Mit einer Pistole beginnt Travis einen Feldzug gegen die Sünden der Welt. – Robert De Niro in der Rolle seines Lebens. Der Film gewann damals die goldene Palme in Cannes. Jodie Foster war zum Zeitpunkt der Dreharbeiten erst 13 Jahre alt! In Google-Kalender eintragen