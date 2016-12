Servus TV 20:15 bis 22:00 Komödie Portugal, mon amour F 2013 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Trotz ihres bescheidenen Lebensstils fühlen sich José und Maria Ribeiro mit ihren Kindern wohl in Paris. Beide stammen aus Portugal. Er arbeitet bei einem Bauunternehmen, sie als Putzfrau. Seit vielen Jahren lebt das Ehepaar nun schon in Frankreich. Eine unerwartete Erbschaft würde es ihnen ermöglichen, in die alte Heimat nach Portugal zurückzukehren. Eine schwere Entscheidung, noch dazu, weil ihre französischen Bekannten alles tun, damit José und Maria in Paris bleiben. "Portugal mon amour" von Ruben Alves ist eine erfrischend originelle Komödie über die kleinen und großen Sorgen und Probleme von Immigranten, mit Rita Blanco (Maria) und Joaquim de Almeida (José) in den Hauptrollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rita Blanco (Maria Ribeiro) Joaquim De Almeida (José Ribeiro) Roland Giraud (Francis Caillaux) Chantal Lauby (Solange Caillaux) Barbara Cabrita (Paula Ribeiro) Lannick Gautry (Charles Caillaux) Nicole Croisille (Mme Reichert) Originaltitel: La cage dorée Regie: Ruben Alves Drehbuch: Ruben Alves, Jean-André Yerles, Hugo Gélin Kamera: André Szankowski