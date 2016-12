Servus TV 12:40 bis 13:45 Serien Der Doktor und das liebe Vieh GB 1977 Stereo 16:9 HDTV Merken James Herriot hat seine erste Bewährungsprobe bestanden. Doch die ländliche Bevölkerung ist noch skeptisch gegenüber Farnons neuem Schützling. Zu einigen Leuten findet er aber auch schnell einen guten Draht, wie zu Mrs. Pumphrey, um deren Hund er sich fürsorglich kümmert. Als Dankeschön gibt's dafür hin und wieder eine Kiste feinster Zigarren, die auch Farnon glücklich machen. Dieser hat auch jede Aufheiterung nötig, denn sein Bruder hat das Abschlussexamen nicht bestanden und will sich nun in der Praxis nützlich machen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Timothy (James Herriot) Robert Hardy (Siegfried Farnon) Peter Davison (Tristan Farnon) Margaretta Scott (Mrs. Pumphrey) Mary Hignett (Mrs. Hall) George Malpas (Mr. Dean) George Selway (Soames) Originaltitel: All Creatures Great and Small Regie: Peter Moffat Drehbuch: Brian Finch Kamera: Ken Morgan, John Kenway Musik: Johnny Pearson