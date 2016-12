Servus TV 09:40 bis 10:38 Serien Der Doktor und das liebe Vieh GB 1990 Stereo 16:9 HDTV Merken Tierarzt James Herriot möchte einen Tennisplatz in seinem Garten anlegen. Doch sein Sohn hat Bedenken. Indes gibt es in der Praxis Aufregung: Mrs. Pettingers Kätzchen gefällt es partout nicht in der ungewohnten Umgebung, sie fühlt sich im Wagen des Teppichverkäufers viel wohler. Nur hat sie dies niemandem mitgeteilt. Also startet Farnon eine verzweifelte Suchaktion nach dem kleinen Ausreißer... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Timothy (James Herriot) Robert Hardy (Siegfried Farnon) Peter Davison (Tristan Farnon) Lynda Bellingham (Helen) Originaltitel: All Creatures Great and Small Regie: Richard Martin Drehbuch: James Herriot, Roger Davenport Musik: Johnny Pearson

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 06:59 bis 13:00

Seit 168 Min. The Scorpion King

Abenteuerfilm

RTL II 08:20 bis 09:55

Seit 87 Min. Nordische Kombination

Wintersport

Eurosport 08:45 bis 10:00

Seit 62 Min. Unforgettable

Krimiserie

kabel eins 08:50 bis 09:50

Seit 57 Min.