Servus TV 09:25 bis 10:25 Serien Der Doktor und das liebe Vieh GB 1989 Stereo 16:9 HDTV Merken Als der junge Tierarzt Tristan Farnon der irischen Besucherin Jane mit seinen Sprachkenntnissen imponieren will, ist er überrascht. Denn die junge Frau antwortet ihm in reinstem Gälisch. Doch dann legt sich Jane mit dem Eselbesitzer Bullock an. Indes kündigt Kleintier-Spezialist Granville seinen Besuch in der Tierarztpraxis an. Farnon versteckt daraufhin sofort den Whiskey, James Herriots Frau Helen die Autoschlüssel. Granville hat nämlich spezielle Vorlieben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Timothy (James/James Herriot) Robert Hardy (Siegfried/Siegfried Farnon) Lynda Bellingham (Helen/Helen Herriot) Annette Badland (Sybil Darnley) Helen Lindsay (Edie Darnley) Graham Rigby (Mr Ripley) Elizabeth Glennon (Mrs Ripley) Originaltitel: All Creatures Great and Small Regie: Tony Virgo Drehbuch: James Herriot, Johnny Byrne Kamera: Steve Saunderson Musik: Johnny Pearson

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 06:59 bis 13:00

Seit 169 Min. The Scorpion King

Abenteuerfilm

RTL II 08:20 bis 09:55

Seit 88 Min. Nordische Kombination

Wintersport

Eurosport 08:45 bis 10:00

Seit 63 Min. Unforgettable

Krimiserie

kabel eins 08:50 bis 09:50

Seit 58 Min.