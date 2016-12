Classica 20:15 bis 22:40 Oper "Peter Grimes" on Aldeburgh Beach GB 2013 Stereo 16:9 Merken Diese Verfilmung der Oper "Peter Grimes" von Benjamin Britten wurde 2013, zum 100. Geburtstag des Komponisten, beim Festival in Aldeburgh aufgenommen - an dem Ort und Strand, der das Stück inspiriert hat. Die erfolgreichste britische Oper der Nachkriegszeit ist bekannt für ihre emotionale, bewegende Darstellung einer kleinen Gemeinde am Meer, die den Fischer Peter Grimes nicht akzeptiert, weil dessen junge Auszubildende unter ungeklärten Umständen verschwunden sind. In der Regie von Tim Albery verfolgt das Publikum das Geschehen am Strand, während das Orchester unter der Leitung von Steuart Bedford von einer Aufnahme erklingt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Alan Oke (Peter Grimes) Giselle Allen (Ellen Orford) David Kempster (Captain Balstrode) Myah Bristow (Village Child) Originaltitel: Peter Grimes on Aldeburgh Beach Regie: Margaret Williams, Tim Albery Drehbuch: Benjamin Britten, Montagu Slater Musik: Benjamin Britten Altersempfehlung: ab 12