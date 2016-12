Junior 12:40 bis 13:00 Trickserie Marsupilami - Im Dschungel ist was los Folge: 43 Piranhamanie F, D 2009 Stereo 16:9 Merken Im Algazomas sind so gut wie keine Piranhas mehr, was für Familie Marsu natürlich eine Katastrophe ist. Hektor und Marsu finden heraus, dass der Algazomas von Felizias Leuten leer gefischt wurde, nachdem sie den Fisch für sehr selten und damit für äußerst wertvoll erklärt hat. Tante Diana erzählt Hektor eine Geschichte, die sich vor Jahrhunderten in Holland ereignet hat, wo mit Tulpen das große Geschäft gemacht wurde. Alle wollten unbedingt Tulpen haben, so dass diese Blumen einen unschätzbaren Wert erlangten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Marsupilami Regie: Claude Allix, Moran Caouissin Drehbuch: Huillaume Enard, Cyrill Tysz