Junior 09:40 bis 09:50 Trickserie Kleine Prinzessin Ich will eine Brieffreundin GB 2008 Stereo 16:9 Merken Morgens bringt der Postbote für jeden einen Brief, nur die Prinzessin bekommt keinen. Eine Brieffreundin muss her. Der Koch schlägt ihr seine Nichte Delphine aus Frankreich vor. Mit Hilfe des Premierministers schreibt die Prinzessin einen Brief und schickt ihn ab. Mehrere Tage passiert nichts, doch dann gibt es eine große Überraschung für die Prinzessin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Little Princess Regie: Edward Foster Drehbuch: Cas Willing, Dave Ingham, Rachel Murrell, Dan Wicksman

