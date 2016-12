Junior 06:45 bis 07:00 Trickserie Vipo entdeckt die Welt Der Onkel und die Rapper Bande ISR 2008 Stereo 16:9 Merken Die Möchtegern Rapper-Katzen verbreiten Angst und Schrecken in Brooklyn, New York. Zwei tapfere Eichhörnchen-Kids machen sich deshalb auf den Weg nach Manhattan, um ihren cleveren Onkel Florence um Hilfe zu bitten. Wie gut, dass sie Vipo begegnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: VIPO - Adventures of the Flying Dog Musik: Nir Gedasi, Niv Golan