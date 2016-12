Sky 1 00:30 bis 01:25 Serien The Tunnel Genugtuung GB, F 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Karl (Stephen Dillane) wird vom MI5 gebeten, "Koba" nicht zu verhaften, obwohl er den Flugzeugabsturz veranlasst hat. Der britische Geheimdienst fürchtet um die nationale Sicherheit, denn er will den Chef-Folterer und Mörder aus der Menschenschmugglerbande hochnehmen. "Der Chemiker" droht mit Angriffen auf die gesamte britische Bevölkerung. Als Karl und Elise den Kriminellen in die Hände fallen, geraten sie in Lebensgefahr: eine tödliche Seuche droht Elise injiziert zu werden, hochansteckend! - Finale der spannenden britisch-französischen Crime-Serie. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Stephen Dillane (Karl Roebuck) Clémence Poésy (Elise Wassermann) Constantine Gregory (Gregor Baturin) Paul Schneider (Artem Baturin) Laura de Boer (Eryka Klein) William Ash (Boleslaw 'BB' Borowski) Con O'Neill (Neil Gray) Originaltitel: The Tunnel Regie: Carl Tibbetts Drehbuch: Ben Richards Musik: Ben Bartlett Altersempfehlung: ab 16