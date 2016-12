In einer Web-Design-Firma explodiert eine Bombe und tötet zwei Mitarbeiter. Holmes und Watson stellen bald fest, dass der Sprengsatz dort schon seit Jahren lag. Die beiden beginnen mit den Ermittlungen in ihrem letzten gemeinsamen Fall, denn Watson soll bald nicht mehr als Holmes' Entzugsbegleiterin arbeiten. Sie suchen Heather Vanowen auf, deren Firma das Büro gemietet hatte, als die Bombe deponiert wurde. Holmes findet Gefallen an der attraktiven Frau. In Google-Kalender eintragen