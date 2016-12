Sky 1 18:30 bis 19:20 Serien Madam Secretary Feuerprobe USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Außenministerin (Tea Leoni) plant ihre erste Auslandreise. Sie möchte in die Türkei reisen, doch Präsident Dalton überzeugt sie von einer Reise nach Indien. Dort soll sie an der Eröffnung eines von US-Investoren errichteten Chemiekraftwerkes teilnehmen. Nach einem Erdbeben steht das Kraftwerk in Flammen. Elizabeth versucht, Hilfe nach Indien zu schicken, um eine Umweltkatastrophe zu verhindern. Stevie vermutet derweil zu Hause, dass ihr Vater eine Affäre mit einer jüngeren Frau hat. - Spannende Politserie von den "Homeland"-Machern. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Téa Leoni (Elizabeth McCord) Timothy Daly (Henry McCord) Zeljko Ivanek (Russell Jackson) Keith Carradine (President Conrad Dalton) Bebe Neuwirth (Nadine Tolliver) Kathrine Herzer (Alison McCord) Evan Roe (Jason McCord) Originaltitel: Madam Secretary Regie: Martha Coolidge Drehbuch: Alex Cooley Musik: Transcenders Altersempfehlung: ab 12