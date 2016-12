RTL Crime 03:20 bis 04:10 Krimiserie Cagney & Lacey Diplomatischer Kompromiss USA 1983 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 19: Cagney und Lacey bekommen von Chief Samuels einen äußerst prekären Fall aufgebrummt. Sie sollen einen Rolls Royce-Fahrer verhaften, der nachts einen alten Mann überfahren und anschließend Fahrerflucht begangen hat. Doch der Fahrer entpuppt sich als Sohn eines arabischen Ministers und ist in die Botschaft seines Landes geflüchtet. Das Botschaftsgelände dürfen Cagney und Lacey nicht betreten, also können die beiden nur hoffen, dass sie Hassan draußen schnappen oder er sich freiwillig stellt. Mary Beth hat auch privat Probleme. Ihre Schwiegermutter Muriel ist zu Besuch und leidet offensichtlich unter Einsamkeit. Kann vielleicht Detective LaGuardia aushelfen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tyne Daly (Mary Beth Lacey) John Karlen (Harvey Lacey) Sharon Gless (Christine Cagney) Albert S. Waxman (Lt. Samuels) Carl Lumbly (Det. Petrie) Martin Kove (Det. Isbecki) Sidney Clute (Det. Guardia) Originaltitel: Cagney & Lacey Regie: Harry Harris Drehbuch: Barbara Avedon, Barbara Corday, Peter Lefcourt Musik: Richard Lewis Warren Altersempfehlung: ab 12

