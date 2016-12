RTL Crime 22:30 bis 23:15 Krimiserie CSI: NY Tod aus dem Drucker USA, CDN 2013 Stereo 16:9 Merken 9. Staffel, Folge 11: Der Rechtsanwalt Manny Hind wird in seinem Büro erschossen, doch die Suche nach dem Täter gestaltet sich schwierig, da die Patrone zu keiner bekannten Tatwaffe passt. Als kurz darauf der Ingenieur Justin Vanderheyden ebenfalls erschossen wird, finden die New Yorker Detectives heraus, dass dieser die Schusswaffe revolutioniert hat: Seine Pistole stammt aus einem 3D-Drucker. Justin war seit langer Zeit auf der Suche nach einem Investor, um seine Erfindung zu vermarkten. Aus diesem Grund war er mit einem Mann namens Andy Stein verabredet, doch bei der Vernehmung streitet dieser ein Treffen mit Justin ab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Det. Mac Taylor) Carmine Giovinazzo (Danny Messer) Hill Harper (Dr. Sheldon Hawkes) Eddie Cahill (Det. Don Flack) Anna Belknap (Det. Lindsay Monroe) Sela Ward (Jo Danville) A.J. Buckley (Adam Ross) Originaltitel: CSI: NY Regie: Howard Deutch Drehbuch: Janet Tamaro Kamera: John Newby Musik: Bill Brown Altersempfehlung: ab 12