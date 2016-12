Discovery Channel 22:30 bis 22:55 Dokumentation On Tape - Katastrophen hautnah GB 2014 Stereo 16:9 Merken Sarah und Jans wollen im Krüger-Nationalpark hautnah die Tierwelt erleben. Doch der Trip entwickelt sich zu einem Albtraum, denn ein Elefant fühlt sich von ihrem Auto bedroht. Im Winter haben die Bullen häufig einen Hormonschub, die sogenannte Musth. Der Testosteronspiegel steigt, dadurch werden die Dickhäuter reizbar und aggressiv. Der Elefant spreizt die Ohren und greift das Paar an. Die schwersten Landsäugetiere der Erde wiegen bis zu sechs Tonnen. Ein Fahrzeug umzuschmeißen, ist für die Giganten daher ein Kinderspiel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Chaos Caught on Camera