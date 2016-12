Discovery Channel 21:45 bis 22:30 Dokumentation Airplane Repo - Die Inkasso-Piloten Wie gewonnen, so zerronnen USA 2012-2015 Stereo 16:9 Merken In dieser Folge verschlägt es die Flugzeugeintreiber unter anderem in die Mojave-Wüste. Dort sollen Ken Cage und sein Partner Danny Thompson eine zwei Millionen Dollar teure Cessna Citation CJ1 ausfindig machen. Der vermeintliche Routinejob entwickelt sich jedoch zum Horrortrip, denn mit dem Jet wurden offenbar Drogen transportiert. "Repo Man" Mike Kennedy ist ebenfalls in gefährlicher Mission unterwegs: Er soll einen tschechoslowakischen Kampfjet sicherstellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Airplane Repo