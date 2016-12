Discovery Channel 20:15 bis 21:00 Dokumentation Hass - Amerikas dunkle Seite Der Ku-Klux-Klan vor Gericht USA 2015 Stereo 16:9 Merken Für Bürgerrechte und gegen Rassismus: Das Southern Poverty Law Center, kurz SPLC, kämpft seit den frühen 1970er Jahren für Opfer rechter Gewalt in den USA. Die gemeinnützige Organisation setzt sich aber nicht nur vor Gericht für diskriminierte Minderheiten ein, sondern stellt in besonders brisanten Kriminalfällen auch eigene Nachforschungen an. Reporter Tony Harris blickt hinter die Kulissen des SPLC und zeigt, wie die Anwälte und Ermittler im Dienst der Gerechtigkeit ihr eigenes Leben riskieren. Außerdem im Fokus: der bestialische Mord an Afroamerikaner Michael Donald sowie ein aufsehenerregender Prozess gegen die "Carolina Knights" , eine paramilitärische Splittergrup In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hate in America Altersempfehlung: ab 12